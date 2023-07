Juve, Nicolussi Caviglia e De Winter con le valigie in mano?

Tra gli esclusi dal progetto restano i nomi di Denis Zakaria (su cui c'è l'interesse di 3 club), Luca Pellegrini (che sogna la Lazio ma si avvicina a Milan -a caccia di un vice Theo versione 'made in Italy'- e Nizza in assenza di segnali incoraggianti da parte di Lotito), Leonardo Bonucci (escluso dalla tournée americana, ma comunque intenzionato a restare a Torino), ma anche Alex Sandro, che i bianconeri hanno provato a cedere senza successo prima del ritiro. Infine anche Wojciech Szczesny che potrebbe approdare al Bayern Monaco così come Iling Jr che piace in Premier League.