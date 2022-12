Juve Next Gen, vittoria e passaggio del turno in semifinale di Coppa Italia

La Juventus Next Gen ha battuto il Padova per 2-0, conquistando così la semifinale di Coppa Italia di Serie C

redazionejuvenews

La JuventusNext Gen, battendo il Padova, ha ottenuto il pass per la semifinale di Coppa Italia Serie C. Ecco il report dei bianconeri: "A gonfie vele. Prosegue l'ottimo momento della Juventus Next Gen, che rimane dentro tutti gli obiettivi, più che mai: battuto il Padova in trasferta, adesso è alle semifinali di Coppa Italia di Serie C. LA PARTITA Primo tempo che inizia a ritmi bassi, ma al settimo minuto Iocolano accende il match con un tiro sul secondo palo padovano, parato. La risposta dei padroni di casa è in una vera e propria folata, dall'11' al 16' minuto. Prima la difesa bianconera allontana sulla linea una botta dal limite di Cretella, poi Raina diventa protagonista assoluto: su Radrezza, su Gagliano e su Germano, negando la gioia del gol a tutti e tre. Al 34' una grande occasione per la Juve: Cerri si fa respingere la conclusione da Zanellati, incredibilmente a porta vuota non ci arriva Mulazzi per quello che sarebbe stato il tap-in vincente.

La partita si è definitivamente infiammata e verso fine del primo tempo vive di due sussulti: prima il Padova colpisce una traversa con Cretella, al volo dall'interno dell'area, poi la Juve va addirittura in gol, ma sulla conclusione di Barbieri, vincente, c'è Cerri in off-side. Nulla di fatto e si va al riposo. C'è da raccontare tanta, tantissima Juve al rientro in campo: al 50' Sekulov prova il colpo sotto da cineteca appena entrato in area, ma non inquadra la porta, poi arriva l'uno-due micidiale dei bianconeri. Minuto 52: Cerri lascia partire il mancino in diagonale e fulmina Zanellati; minuto 55, Sekulov parte da solo in contropiede e dopo un vero e proprio coast-to-coast gela letteralmente lo stadio di Padova, per il due a zero dei ragazzi di Brambilla.

La Juve ha messo (nemmeno troppo) inaspettatamente la freccia e adesso cerca di amministrare un vantaggio preziosissimo: Ricco mura De Marchi al 66', Zanchi non trova la porta al 71' da buona posizione. Non si pensi, però, a un monologo disperato padovano, perchè i bianconeri rispondono colpo su colpo, con Sekulov, il cui diagonale dal vertice sinistro al 68' è respinto dal portiere, e con Iocolano che al 75' non trova la porta da ottima posizione su assistenza pregevole di Lipari. Una gomitata rifilata a Mancini da Franchini, espulso, è il penultimo scossone: in pieno recupero il gol padovano di De Marchi di testa non riapre il match, ma di fatto chiude il racconto di una partita che significa una grande vittoria per un gruppo che cresce, settimana dopo settimana. E adesso, in Coppa Italia, doppia semifinale con il Foggia. Bravissimi!".