Juve Next Gen, sconfitta con la Virtus Verona: addio ai playoff

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine della partita di Serie C contro il Virtus Verona

Termina con una sconfitta la stagione della Juve Next Gen. Ecco il comunicato del club bianconero: "Niente da fare per la Juventus Next Gen che cade 4-1 sul campo della Virtus Verona e vede sfumare la qualificazione play-off. Un peccato per come si era messa la gara, con il vantaggio dei bianconeri firmato da Cudrig, ma soprattutto un peccato per la stagione disputata dalla squadra di Mister Massimo Brambilla che si è conclusa anche e soprattutto con una finale di Coppa Italia Serie C raggiunta. Finisce, dunque, qui la stagione dei bianconeri".

Al termine della partita mister Brambilla ha commentato: "Noi siamo partiti meglio e siamo anche passati in vantaggio. È normale, poi, che l'atteggiamento degli avversari cambia una volta sotto nel punteggio e infatti la Virtus Verona ha alzato la pressione mettendoci in difficoltà. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare una buona opportunità per andare avanti di due reti e a quel punto hanno preso fiducia e sono riusciti a trovare il pareggio. Sull'1-1 la gara è tornata in equilibrio, ma in apertura di ripresa il loro calcio di rigore ha spostato dalla loro parte il match costringendoci a riversarci tutti in avanti.

Questa sconfitta non cancella quanto fatto in questa stagione e noi lo sappiamo quanto abbiamo lavorato duramente. I ragazzi anche oggi hanno dato l'anima e non ho assolutamente nulla da rimproverargli. Spiace aver chiuso qui il campionato perchè, come ho detto anche alla vigilia della partita, penso che avremmo meritato la qualificazione ai play-off. Torniamo a casa a testa alta".