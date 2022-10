Juve Next Gen, sconfitta per 2-0 contro il Vicenza. Le parole di Brambilla

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto della sfida tra Next Gen e Vicenza. Il commento di mister Brambilla

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto della sfida tra Next Gen e Vicenza. Ecco il comunicato: "Parte forte il Vicenza, che nei primi minuti si fa vivo per due volte con Rolfini: nella seconda occasione è bravo Garofani a sbarrare la strada. La Juve si fa viva a metà del primo tempo con un tentativo di Pecorino che si gira nello stretto, ma al 25' sono i padroni di casa a passare con Ferrari, che sfrutta una palla rasoterra proveniente da destra e supera Garofani in uscita.

C'è molto Vicenza in campo: alla fine del primo tempo Ferrari va vicino alla doppietta personale, colpendo la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a inizio ripresa viene imitato da Cappelletti, che stampa un colpo di testa sul montante alto. La Next Gen, questa sera, fatica a rendersi pericolosa, eccezion fatta per un tentativo di Mulazzi al 53' dalla distanza, sventato dall'estremo di casa. La partita si chiude, in sostanza, a venti minuti dalla fine, quando ancora Ferrari svetta di testa più in alto di tutti e segna il gol del 2-0. Parola d'ordine, adesso, è ripartire subito da domenica, con la Pro Sesto". (juventus.com)

Al termine della partita l'allenatore della Juve Next Gen Brambillaha commentato: «Il Vicenza è subito partito forte e noi abbiamo sofferto la loro velocità. Nella ripresa meritavamo di fare un gol, ma loro hanno gestito, poi una volta preso il due a zero per noi è diventata dura».