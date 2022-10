Juve Next Gen, i convocati per la sfida contro la Triestina

In vista della sfida di Serie C contro la Triestina, la Juve ha comunicato i convocati della formazione Next Gen: le scelte di Brambilla

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lecco nell'ultima sfida di Serie C, la Juve Next Gen si prepara a tornare di nuovo in campo. Oggi alle 14:30 i giovani bianconeri affronteranno la Triestina, match fondamentale per la squadra di Brambilla. L'under21 bianconera ha infatti iniziato la stagione in salita conquistando soltanto nove punti nelle prime nove partite. Servirà una vittoria a tutti i costi.

In vista della sfida di oggi pomeriggio il club bianconero ha pubblicato la lista dei convocati: "Garofani, Stramaccioni, Muharemovic, Nzouango Bikien, Riccio, Sekulov, Zuelli, Da Graca, Compagnon, Cudrig, Raina, Poli, Mulazzi, Verduci, Bonetti, Rafia, Iocolano, Lipari, Palumbo, Cerri, Barbieri, Besaggio, Barrenechea, Sersanti, Pecorino, Turicchia, Vinarcik".

Ieri alla vigilia del match l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ai microfoni di Jtv ha detto: "In questo inizio abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. A volte per errori di gioventù dei ragazzi, altre per la bravura degli avversari. Soltanto attraverso il coraggio, la voglia e la determinazione arriveranno i risultati. Domani troviamo la Triestina, una squadra che ha cambiato molto all’inizio dell’anno e ora ha cambiato allenatore. Hanno giocatori esperti e si trovano in una situazione di classifica che non si aspettavano. Ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi".