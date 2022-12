Juve Next Gen, il 2022 si chiude con una sconfitta: KO contro il Trento

Termina con una sconfitta il 2022 della Juve Next Gen di mister Brambilla: il resoconto ufficiale del club bianconero

redazionejuvenews

Termina con una sconfitta il 2022 della Juve Next Gen di mister Brambilla. Ecco il resoconto del club bianconero: "La Juventus Next Gen viene beffata nel finale. Al "Briamasco" passa 2-1 il Trento in pieno recupero grazie alla splendida punizione di Pasquato. Quello dell'ex bianconero non è stato l'unico bel gol di giornata, però: sempre parlando di calci piazzati, la punizione di Iocolano che aveva riequilibrato le sorti del match è stata un'altra grande giocata di questo match. Ad aprire le marcature per i trentini ci aveva pensato Damian, nel primo tempo. I bianconeri chiudono, così, il 2022 senza punti, ma sicuramente con l'obiettivo di ripartire più forte nel nuovo anno". (juventus.com)

Non basta quindi la rete di Iocolano nel secondo tempo per vincere la partita di Serie C contro il Trento. A decidere il risultato ci ha pensato un ex bianconero come Cristian Pasquato, che ha segnato la rete della vittoria per il Trento nei minuti finali.

La Juve Next Gen chiude quindi il 2022 al decimo posto in classifica nel girone A di Serie C, a quota 26 punti. Al primo posto per il momento si trova il Vicenza, che sta vincendo 1-0 contro la Pro Sesto. Ora la pausa natalizia: squadre di nuovo in campo a gennaio.