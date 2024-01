Juve, l’approfondimento sui giovani talenti della Next Gen

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dei giovani talenti bianconeri.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "Dall’Italia al Portogallo, dalla Serie A alla Primeira Liga passando anche per la Serie B. Sono cinque le firme lasciate questo weekend dai giocatori della Next Gen, che nelle loro avventure lontano da Torino si stanno mettendo in mostra trascinando le rispettive squadre alla conquista dei loro obiettivi stagionali. Soulé e Kaio Jorge | Frosinone, Serie A La squadra allenata da Eusebio di Francesco, impegnata in casa contro il Cagliari, è riuscita a imporsi 3-1 grazie anche alle marcature di due nostri ragazzi: Soulè e Kaio Jorge. Matìas ha realizzato un perfetto calcio di punizione dal limite dell’area, su cui Scuffet nulla ha potuto. Una vera prodezza che gli vale il nono gol in campionato, autentico uomo copertina di una squadra che sta marciando spedita verso la permanenza in Serie A.

C’è stata gloria, nel finale di gara, anche per un’altra nostra conoscenza: Kaio Jorge. Il centravanti brasiliano ha chiuso definitivamente i conti appoggiando il pallone in rete su assist al bacio del compagno Zortea. Per Kaio è il secondo centro in campionato dopo quello siglato su rigore contro il Lecce lo scorso 16 dicembre. Compagnon e Pecorino | Feralpisalò e Südtirol, Serie B Nel campionato cadetto, invece, hanno trovato la via del gol Mattia Compagnon ed Emanuele Pecorino. Il primo ha firmato il gol del 2-0 nella netta vittoria della Feralpisalò contro il Catanzaro, il secondo quello del momentaneo 0-1 nella trasferta della squadra trentina a Brescia.

Mattia ha ricevuto il pallone lungo l’out di destra, ha puntato il diretto avversario e una volta incuneatosi in area di rigore ha infilato la sfera alle spalle del portiere con un mancino preciso. Emanuele, al 65’, ha staccato più in alto di tutti indirizzando il colpo di testa dove l’estremo difensore avversario non è potuto arrivare e ha firmato così il suo terzo gol in campionato. Felix Correia | Gil Vicente, Primeira Liga Portugal A distanza di tre mesi dall’ultima volta, Felix è tornato al gol, il suo terzo personale in stagione. Grazie alla sua rete il Gil Vicente, club che occupa l’undicesima piazza nella prima divisione portoghese, è riuscito a vincere 2-0 fuori casa contro il Portimonense, avversario diretto per la salvezza. Felix interrompe finalmente un lungo digiuno dal gol, dopo il convincente avvio di stagione in cui aveva messo a referto 2 gol e 2 assist in 6 partite. Ora è tempo di tornare a incidere ed esaltarsi, forza Felix!".

