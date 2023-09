Juve Next Gen, sorteggiato l’avversario in Coppa Italia: sarà la Pro Vercelli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Coppa Italia Serie C, per quanto riguarda la Next Gen. Ecco il comunicato: "La Coppa Italia Serie C della Juventus Next Gen comincerà da Vercelli. Sarà la Pro Vercelli, infatti, l'avversaria nel primo turno della competizione per i ragazzi di Mister Brambilla. Il primo turno eliminatorio è in programma mercoledì 4 ottobre 2023.