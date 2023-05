Juve Next Gen, sono otto i bianconeri convocati per gli impegni Nazionali

La Juventus Next Gen fa il pieno di Nazionali: sono ben 8 i giocatori bianconeri chiamati per rispondere agli impegni continentali e mondiali

redazionejuvenews

Con i campionati nazionali sempre più vicini a voltare al termine, si accingono a prendere il via le competizioni internazionali. Tra le principali del panorama mondiale, ci saranno il Mondiale Under20, l'Europeo Under17 e la Coppa D'Africa Under 17. E tutte queste competizioni avranno un po' di bianconero cucito addosso. Questo perché sono diversi i giocatori che la Juventus Next Generation presterà alle varie Nazionali in vista dei rispettivi impegni. Sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha dedicato un focus apposito ai giocatori che parteciperanno alle varie competizioni. In totale, sono otto gli elementi chiamati. Un numero considerevole che esalta il lavoro fatto dalla società per promuovere ulteriormente la formazione e la crescita dei giocatori.

Quattro chamate per il Mondiale Under20 — A spiccare, sono probabilmente i quattro giocatori chiamati a partecipare al Mondiale Under20. Il nome più in vista è quello di Matias Soulè, convocato dall'Argentina. L'esterno d'attacco della Juventus è forse il giocatore più noto uscito alla ribalta nel roster della Next Gen. Non a caso mister Massimiliano Allegri lo ha già utilizzato stabilmente in prima squadra. Il giocatore ha di fatto terminato la sua prima stagione con 19 presenze ufficiali. Inoltre, ha realizzato in questa stagione il suo primo gol in Serie A con la maglia della Vecchia Signora. Insieme a lui, partiranno anche Felix Nzouango, Riccardo Turricchia e Filippo Fiumanò. Il primo si unirà ai compagni della Francia, mentre gli altri due saranno impegnati con l'Italia. Questi sfideranno Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana.

Gli altri convocati della Juventus Next Generation — Mentre quattro giocatori della Juventus Next Generation saranno impegnati nel Mondiale Under20, altri tre bianconeri dovranno affrontare l'Europeo Under17. Stiamo parlando dei difensori, Bassino e Pagnucco, e del centrocampista Crapisto: tre azzurrini convocati dal Ct Corradi. Avversari dell'Italia saranno Spagna, Serbia e Slovenia. A partecipare agli impegni continentali c'è poi Adam Boufander, che farà parte della spedizione del Marocco nella Coppa d'Africa Under 17. La Nazionale marocchina, tra le più rinomate in questa fase storica e sportiva, se la vedrà nella finalissima contro il Senegal. Per la Juventus, il bilancio dei propri giovani ai nastri di partenza delle varie competizioni è promettente. Le convocazioni di così tanti giocatori, sembrano un ulteriore prova di un percorso, quello della seconda squadra, vincente. E i bianconeri si godono i suoi frutti.