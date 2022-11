Juve Next Gen, il gol di Cudrig regala la vittoria contro il Sangiuliano

La Juve Next Gen vince 1-0 contro il Sangiuliano e passa ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. In gol Cudrig

redazionejuvenews

Vittoria per la Juve Next Gen agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, battuto il Sangiuliano City. Ecco il commento del club bianconero: "La Juventus Next Gen prosegue il suo cammino in Coppa Italia Serie C. Il gol di Cudrig al 35' decide l'infinito faccia a faccia con il Sangiugliano City e consegna ai bianconeri il pass per i quarti di finale al termine di una sfida difficile, intensa e combattuta fino all'ultimo secondo". (juventus.com)

Al termine della partita Mister Brambilla ha detto: "É stata una partita difficile in cui abbiamo faticato sotto tanti aspetti. La cosa più importante oggi era il passaggio del turno. Non siamo riusciti a fare una partita pulita tecnicamente, ma ci siamo adattati a una gara più sporca e abbiamo avuto anche un po' di fortuna in alcuni episodi. Ci portiamo via il carattere e il passaggio del turno".

Il giovane portiere Marco Raina ha aggiunto: "Stiamo facendo molto bene in questo periodo, portando a casa i risultati e oggi è stata l'ennesima conferma della forza del gruppo. La strada è quella giusta, ora abbiamo trovato fiducia e dobbiamo continuare così. Il mio momento? Ho sempre dato tutto in allenamento e ora che è arrivato il mio momento sto dando tutto me stesso. Ringrazio il Mister e tutta la squadra per avere sempre creduto in me".