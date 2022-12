Juve Next Gen-San Giuliano 1-0: decisiva la rete di Compagnon

La squadra di mister Brambilla è tornata alla vittoria, battendo di misura la squadra milanese: decisivo il gol del classe 2001 nella ripresa

redazionejuvenews

La Next Gen torna alla vittoria. Il report dal sito della Juventus: "I primi minuti vedono la squadra ospite partire forte: per due volte il Sangiuliano si affaccia, in pochi secondi, dalle parti dell'area bianconera. Palumbo allora è costretto a respingere in scivolata una conclusione dal limite di Cogliati, e poi è Barrenechea a deviare una rimessa laterale: sulla palla si avventa Queros, che non inquadra la porta.

Siamo al minuto 11, ne passano altri 7 e stavolta è Raina molto bravo a deviare il tiro di Fusi. Il tempo di respirare e Salzano trova l'esterno rete, facendo rabbrividire i bianconeri. La Juve si scuote al 23' e ha un'occasionissima: Compagnon viene trovato da Sekulov, si trova a tu per tu col portiere del Sangiuliano ma non riesce a concludere.

E', però, poco più di una parentesi, perché, fra il 28' e il 30', ancora il portiere bianconero deve vestire i panni del protagonista, prima bloccando Metlika e poi intervenendo prima che il cross di Cogliati diventi un assist pericoloso. La seconda reazione bianconera è su calcio piazzato, tirato da Palumbo e deviato sulla traversa dal portiere D'Alterio al 33'. Il primo tempo non offre altre particolari emozioni, ma nella ripresa c'è la sensazione che qualcosa debba cambiare: i bianconeri tornano in campo con altro piglio, Iocolano suona la sveglia dopo soli 3 minuti (para D'Alterio). Poco dopo il quarto d'ora, al 17', la Juve capitalizza, con una splendida azione personale di Compagnon che non lascia scampo alla difesa del Sangiuliano, ed è uno a zero.

La reazione ospite arriva subito, con Cogliati al 21' (Mulazzi provvidenziale in chiusura) e con Queros un giro di lancette dopo, con mancino insidioso deviato in corner. A poco più di 10 dal termine ci prova anche De Respinis con un diagonale, che termina alto, ma alla fine, l'occasione più limpida, ce l'ha proprio la Juve con Sekulov che al 41' chiude un uno-due ravvicinato con Cerri e sfiora il gol, trovando solo l'esterno della rete. Finisce così: tre punti importantissimi e cammino della Next Gen che continua".