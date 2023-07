Juve Next Gen, rinnovo fino al 2026 per Savona: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il rinnovo fino al 2026 di Savona, calciatore della Next Gen. Ecco il comunicato: "Nicolò Savona ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026. Una conferma meritata per il difensore laterale bianconero, autore di un campionato solido in serie C nella rosa Next Gen e una parte finale di stagione con l’Under 19.