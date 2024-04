Juve Next Gen, verso i playoff contro l’Arezzo: ufficiale la data

Dopo una lunga e difficile stagione la Juve Next Gen di mister Brambilla si prepara a giocare i playoff di Serie C. Il primo avversario dei giovani bianconeri sarà l'Arezzo e la Vecchia Signora con un breve messaggio ha comunicato la data della sfida: "Sarà martedì 7 maggio la data di Juventus - Arezzo. Il primo turno di playoff, in gara secca, si gioca al "Moccagatta", dunque, martedì prossimo: la Juve, che ha chiuso la regular season settima, incontra l'Arezzo, ottavo". La Juve ce la metterà tutta per battere l'Arezzo, nella speranza di avanzare fino in fondo e conquistare la promozione in Serie B.