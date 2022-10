Juve Next Gen, pareggio per 1-1 contro la Pergolettese

Contro la Pergolettese la Juve Next Gen di mister Brambilla è costretta ad accontentarsi di un pareggio. In gol Besaggio

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha commentato la partita della Next Gen: "Finisce 1-1 la sfida del Moccagatta tra Juventus Next Gen e Pergolettese. Un pari "di rigore" quello di Alessandria, infatti i bianconeri passano avanti con il tiro dagli undici metri di Besaggio, al suo primo gol in bianconero e tra i professionisti, e vengono raggiunti nella ripresa sempre dal dischetto da Varas. Un punto che muove la classifica e porta i bianconeri a quota 5 punti".

Al termine della partita l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: "Siamo partiti bene, avendo un buon predominio territoriale, mentre la Pergolettese ha giocato più di ripartenza. Non siamo riusciti a creare troppe occasioni, ma è sempre difficile in Serie C quando si affrontano squadre ben organizzate che difendono con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone e sfruttano principalmente situazioni di contropiede.

Siamo dispiaciuti per il pareggio perchè avremmo potuto vincere la partita, ma l'occasione più netta capitata nel finale purtroppo non siamo riusciti a sfruttarla. Dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare per capitalizzare nel migliore modo possibile le occasioni che creiamo. Nel complesso, però, abbiamo giocato una buona gara. Ora la testa andrà alla Coppa Italia dove ci attenderà un'altra sfida complicata".