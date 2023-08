Juve Next Gen, Palumbo si è operato: il comunicato del club

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato che Martin Palumbo , centrocampista della Next Generation , ha eseguito in giornata un intervento chirurgico di meniscectomia. L'operazione è stata necessaria in seguito a un recente infortunio che ha comportato la lesione del menisco del ginocchio del giocatore.

Non noti i tempi di recupero per il giocatore della Juventus. Questi potrebbero oscillare da alcune settimane a qualche mese, a seconda della gravità del danno accorso. In ogni caso il giocatore non sarà a disposizione per l'inizio di stagione della squadra.