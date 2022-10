Non solo Champions: vittoria in Coppa Italia per la Juve Next Gen

Vittoria importante per la Juve Next Gen, che batte 3-1 il Lecco e passa al turno successivo della Coppa Italia di Serie C

redazionejuvenews

Poco prima dell'inizio del match di Champions League della squadra di Massimiliano Allegri, a scendere in campo è stata la Juve Next Gen. La squadra di Mister Brambilla ha infatti affrontato il Lecco, partita valida per la Coppa Italia di Serie C.

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero al termine della partita ha detto: "Determinazione e tanta, tanta personalità! La Juventus Next Gen vince3-1 sul campo del Lecco e accede al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Un successo pesante in uno stadio, il Rigamonti-Ceppi, in cui è sempre difficile vincere. Un autogol di Sangalli e le reti di Da Graca, Iling-Junior e dello stesso Sangalli regalano il passaggio del turno ai bianconeri". (juventus.com)

Questo il commento di Brambilla: "Tutte le partite che abbiamo giocato fino ad adesso sono state molto equilibrate e spesso sono state decise da episodi. Questa sera siamo stati bravi a sfruttarli al meglio e a superare questo primo turno della Coppa Italia. Siamo felici del risultato che abbiamo ottenuto, anche e soprattutto per come è maturato. Penso che la nostra gestione del pallone nel corso della partita sia stata buona e abbiamo vinto con merito questo confronto. Questa squadra è composta da tanti ragazzi con grandi qualità tecniche, ma soprattutto umane. Dobbiamo continuare su questa strada".