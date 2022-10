Juve Next Gen: Hans Nicolussi Caviglia rinnova fino al 2026

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha annunciato il rinnovo di contratto del giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, attualmente in prestito al SudTirol in Serie B

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha annunciato il rinnovo di contratto del giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, attualmente in prestito al SudTirol in Serie B. Ecco il comunicato del club bianconero: "Nato ad Aosta, classe 2000, bianconero - nelle giovanili - dal 2009, Hans ha una lunga militanza con i nostri colori, nelle varie Under, nella Primavera, nell'allora Under 23 e conta anche alcune presenze in Serie A con la Prima Squadra, nella stagione 2018/19, quando gioca con la Primavera, con l'Under 23 (6 presenze in Serie C) e, appunto, mette a referto tre presenze nella massima Serie.

Poi (2019/20), va in prestito a Perugia, totalizzando in Serie B ben 27 presenze, e nella stagione successiva a Parma. Qui Hans non si può mettere in mostra come vorrebbe e meriterebbe, perché nel dicembre del 2020 è vittima di un infortunio al crociato, che lo tiene a lungo fuori dai campi.

Una parentesi che ora per Hans è alle spalle: Nicolussi ha appena rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026, e riparte ancora dalla Serie cadetta, per la precisione dal prestito al Südtirol, con cui da inizio stagione è sceso in campo 5 volte in campionato e una in Coppa Italia. Seguiremo con grande attenzione la sua stagione!".

