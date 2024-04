Juve Next Gen, Giammarioli: “Utilizzato solo un fuori quota fin qui”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Giammarioli ha parlato della Juventus Next Gen e, più in generale, dell'apporto delle seconde squadre nei campionati italiani. Ecco le sue parole: “Hanno fatto campionati importantissimi, parliamo di squadre con un’età media poco più alta della Primavera. Ci sono dei fuoriquota, la Juventus ha utilizzato solo l’attaccante come fuoriquota, poi hanno giocato sempre i giovani. Ci sono delle sfaccettature ancora da colmare, ma queste squadre di Serie A hanno valore importante. Prima si mandavano in prestito molti giovani e si perdevano. Ora i giovani restano nelle strutture e per le squadre di Serie A è più facile seguire i ragazzi. Per le squadre di C è più difficile pescare i giovani dai settori giovanili delle big, dovranno essere bravi i direttori a seguire il territorio e pescare in Eccellenza e nei dilettanti”.