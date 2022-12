Juve Next Gen, sconfitta per 2-1 contro il FeralpiSalò: le parole di Brambilla

Sconfitta per la Juve Next Gen di Brlambilla contro il FeralpiSalò: il commento dell'allenatore bianconero a fine partita

Sconfitta per la Juve Next Gen contro la FeralpiSalò. Il commento del club bianconero: "A Salò, al "Lino Turina", passa la Feralpi con il punteggio di 2-1. Una vittoria, quella dei lombardi, che interrompe una striscia di otto risultati utili consecutivi da parte dei bianconeri. La Juventus Next Gen non perdeva da oltre un mese, tenendo in considerazione il campionato e la Coppa Italia.