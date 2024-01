Juve Next Gen, Da Graca pronto al prestito: su di lui c’è il Pescara

Marco Da Graca dovrebbe trasferirsi in prestito dalla Juventus Next Gen nei prossimi giorni: il Pescara sembrerebbe la metà designata per lui

Dopo la non esaltante esperienza all’Amorebieta, squadra militante nella seconda serie spagnola, per Marco Da Graca si penserebbe a un nuovo prestito. L'attaccante non rientrerebbe nei progetti della Juventus Next Generation e potrebbe accasarsi altrove già a partire dai prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Il Centro, il Pescara starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo.

Proprio gli abruzzesi erano stati recentemente avversari della Juventus Next Gen in Lega Pro. Nell'occasione, l'allenatore dei pescaresi Zdenek Zeman non aveva rinunciato a pungere un altra volta con ironia la società bianconera. Che nel frattempo tratta negli uffici alcune operazioni che potrebbero tornare utili alla sua squadra...

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.