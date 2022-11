Juve Next Gen, i convocati per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C

I convocati e la probabile formazione della Juve Next Gen in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Sangiuliano

redazionejuvenews

La Juve Next Gen di mister Brambilla questa sera alle 19:30 scenderà in campo contro il Sangiuliano City, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Ecco il comunicato del club bianconero sui convocati per la partita: "Mister Brambilla ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per questo appuntamento infrasettimanale: Savona, Stramaccioni, Nzouango, Riccio, Sekulov, Da Graca, Compagnon, Cudrig, Raina, Poli, Verduci, Rafia, Cotter, Iocolano, Lipari, Ntenda, Palumbo, Cerri, Barbieri, Besaggio, Barrenechea, Soulé, Pecorino, Scaglia, Senko".

Ma come potrebbero scendere in campo i bianconeri? Largo al 4-3-3, con Raina tra i pali e Barbieri, Riccio, Poli e Turicchia a formare la linea di difesa. A centrocampo spazio a Besaggio, Barrenechea e Iocolano, con Compgano, Da Graca e Rafia come tridente d'attacco. A disposizione in panchina Scaglia, Mulazzi, Palumbo, Savona, Muharemovic, Cudrig, Nzouango, Verduci, Zuelli, Bonetti, Pecorino, Palumbo, Cerri, Da Graca, Sekulov, Cotter e Lipari.

Juventus Next Gen (4-3-3): Raina; Barbieri, Riccio, Poli, Turicchia; Besaggio, Barrenechea, Iocolano; Compagnon, Da Graca, Rafia. Allenatore Brambilla.

"Stiamo indubbiamente attraversando un ottimo periodo di forma - ha detto Iocolano in conferenza stampa. Nel momento in cui non arrivavano i risultati il Mister ci diceva che le prestazioni c’erano e bisognava continuare a spingere sull’acceleratore perché la strada era quella giusta".