Juve Next Gen, i convocati di Brambilla per la Pro Vercelli

Chiosa finale sull'importanza della Next Gen: "Come ha detto recentemente anche Allegri, il salto da Primavera a prima squadra è ampio e l’importanza del passaggio in un campionato come la C alla Juve è chiaro da tempo. Ho trovato un progetto che va avanti da anni e che in tanti dovrebbero adottare; il fatto che giocatori come Barrenechea siano poi pronti ad affrontare da titolari partite di Serie A conferma la bontà di questa idea e l’importanza di fare testare i giovani in un campionato come la C. La differenza con il campionato Primavera è principalmente la difficoltà: si trovano squadre fisiche e con malizia, perché spesso il risultato è tutto. Noi da sempre con i ragazzi lavoriamo secondo il concetto del punteggio che deve arrivare dalla qualità della prestazione, cosa per noi di primaria importanza. Poi è chiaro che il risultato è rilevante e fa morale, come per tutti i nostri avversari".