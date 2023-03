Juve Next Gen, i convocati e le curiosità in vista del Novara

In vista del match di Serie C tra Novara e Juve Next Gen, il club bianconero ha reso noti i convocati scelti da mister Massimo Brambilla

In vista del match di Serie C tra Novara e Juve Next Gen, il club bianconero ha reso noti i convocati scelti da mister Massimo Brambilla. Ecco il comunicato: "Torna in campo la Juventus Next Gen dopo il successo di lunedì scorso contro l'AlbinoLeffe. Ad attendere i bianconeri il derby tutto piemontese contro il Novara. Fischio d'inizio previsto per le ore 14:30 al "Silvio Piola" di Novara. Mister Massimo Brambilla ha diramato la lista dei bianconeri a disposizione per il prossimo match: Savona, Stramaccioni, Muharemovic, Nzouango, Riccio. Sekulov, Nonge Boende, Da Graca, Cudrig, Raina, Poli, Mulazzi, Bonetti, Cotter, Lipari, Daffara, Cerri, Besaggio, Sersanti, Turicchia, Vinarcik". (juventus.com)