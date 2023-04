Juve Next Gen, le parole di Brambilla prima dell’ultima di campionato

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua alla vigilia dell'ultimo match della regular season.

La Juventus Next Gen domani concluderà la regular season, ed i bianconeri potrebbero non qualificarsi ai playoff, dopo una stagione piena di alti e bassi. Ecco il comunicato di Madama con le parole del tecnico Brambilla: "Una sconfitta amara contro l'Arzignano Valchiampo nell'ultimo turno di campionato ha complicato la corsa ai play-off della Juventus Next Gen che attualmente si trova a una lunghezza di distanza dall'ultimo posto disponibile per accedervi attualmente occupato dal Renate. Sabato 22 aprile, però, alle ore 17:30 i bianconeri avranno ancora una carta da giocarsi - anche se non dipenderà soltanto da loro come detto - e faranno di tutto per vincere la loro gara. Appuntamento alle ore 17:30 sul campo della Virtus Verona. L'importanza e il peso della gara, che di fatto vale come una finale, lo ha sottolineato Mister Massimo Brambilla alla vigilia di questo match. «La partita di domani (sabato 22 aprile 2023 ndr) varrà come una finale perchè avremo un solo risultato utile a disposizione per accedere ai play-off. L'unica differenza, però, rispetto a una finale sarà data dal fatto che non dipenderà soltanto da noi perchè al triplice fischio conteranno anche i risultati di chi ci precede in classifica.

Contro l'Arzignano è mancato fondamentalmente il gol. La partita è stata giocata bene, con il ritmo e l'intensità giusti nonostante arrivassimo dalla finale di Coppa Italia Serie C dove avevamo speso tanto mentalmente e fisicamente. I ragazzi, però, avevano recuperato bene e hanno dato tutto quello che avevano. Come ho detto, però, non aver segnato ci ha penalizzato nel risultato finale, pur avendo creato diverse opportunità. Questo è un gruppo formato da ragazzi giovani che, però, hanno già dato prova della loro maturità. Sappiamo l'importanza della sfida contro la Virtus Verona, ma siamo tranquilli perchè andremo in Veneto a giocarci le nostre carte. La Coppa Italia ci ha dato la possibilità di giocare tante partite da dentro o fuori, dove eravamo obbligati a vincere e dove eravamo obbligati a fare la partita. Abbiamo maturato esperienza in questo senso nel corso della stagione. Siamo consapevoli che non sarà semplice perchè sarà un'altra prova di maturità. Affronteremo una squadra forte che è già qualificata ai play-off, ma farà di tutto per mantenere posizioni di privilegio in classifica e, perchè no, proverà anche a migliorarla per partire avvantaggiata, appunto, nelle prime sfide della fase finale del campionato. Ci aspettiamo una gara aperta dove tutte e due le squadre cercheranno di prevalere l'una sull'altra. Sarà una sfida aperta a qualsiasi risultato.

È normale che nel corso della stagione ci siano stati dei momenti in cui alcuni giocatori della Next Gen siano saliti in Prima Squadra, anche restandoci definitivamente nel caso di alcuni di loro. Per noi è stato molto gratificante. Lo stesso è successo, soprattutto in questi ultimi mesi, anche con i giocatori della Primavera che si sono affacciati per la prima volta nel mondo del professionismo venendo a giocare con noi. Sono ragazzi che si sono inseriti molto bene nel nostro gruppo e che stanno lavorando duro in allenamento per farsi trovare pronti quando chiamati in causa in partita. Sono step di crescita importanti nel loro percorso e, più nello specifico, nel loro percorso alla Juventus. Hanno dimostrato di poter giocare a questo livello perchè hanno qualità importante. Noi ci teniamo tanto a qualificarci per i play-off e penso anche che ce lo meriteremmo per quanto dimostrato in campo nel corso di questo campionato. È un obiettivo ancora alla portata e il fatto di essere arrivati fino all'ultima partita lottando per questa qualificazione penso che sia un segnale positivo. Abbiamo sempre lavorato duro nel corso di quest'annata e i ragazzi sono cresciuti sotto tanti punti di vista e su quest'ultimo aspetto abbiamo avuto dei riscontri importanti anche quando sono andati a giocare con la Prima Squadra. Noi siamo i primi a tenerci e a voler proseguire la nostra stagione e siamo pronti a dare tutto, fino alla fine".