Juve Next Gen, Brambilla: “La squadra sta crescendo. Oggi lo si è visto”

Tramite i canali ufficiali del club, Massimo Brambilla ha parlato dopo la vittoria della sua Juventus Next Gen contro il Pescara. Ecco cosa ha detto: "Il Pescara ci ha creato non poche difficoltà con i propri attaccanti e alcuni palloni persi non ci hanno di certo aiutato. Quando il loro pressing è venuto meno, però, i nostri ragazzi si sono sciolti e hanno fatto una seconda parte di primo e di secondo tempo di grande livello dal punto di vista di qualità e di gioco. Loro sono stati molto aggressivi e non è stato semplice contrastarli. Hasa è un giocatore generoso e di grande qualità".