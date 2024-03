Massimo Brambilla ha parlato dei prossimi impegni in campionato della Juve Next Gen: per l'allenatore non si parlerebbe ancora di playoff

Riccardo Focolari Redattore 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 18:41)

Nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Carrarese, ha parlato l'allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla. Ecco le sue parole: "Io, personalmente, con loro non sto parlando dei play-off. Il loro atteggiamento deve essere lo stesso di inizio stagione. Quando occupavamo il penultimo posto dovevamo trovare una continuità di risultati per uscire dalle zone calde della classifica. Ora per qualificarci ai play-off il nostro atteggiamento dovrà essere lo stesso. La sostanza non cambia. Bisognerà giocare queste ultime partite con grande determinazione fino alla fine della regular season. Con il passare delle settimane i punti peseranno sempre di più".

Brambilla ha proseguito: "È chiaro che ora, trovandoci in zona play-off, il nostro obiettivo dovrà essere quello di qualificarci per la fase finale del campionato, ma è importante non essere condizionati da questo aspetto. Come ho detto il nostro atteggiamento dovrà essere quello di sempre, quello che ci ha permesso di allontanarci dalle zone pericolose di classifica inanellando un'importante serie di risultati utili consecutivi".

