Juve Next Gen, Brambilla fa la storia a Sestri Levante: è record di vittorie

La prima volta non si dimentica e rimane negli annali. Questo è quanto accaduto alla Juventus Next Gen di Massimo Brambilla vittorioso per 1-0 in casa contro il Sestri Levante nel campionato di Serie C. Infatti, con il successo firmato Jonas Rouhi al 22' minuto, per la prima volta nella sua recentissima storia, i bianconeri hanno inanellato quattro successi consecutivi in campionato. Impresa che, dal 2018 ad oggi, non era riuscita a nessun tecnico e il record può dunque essere ulteriormente allungato.