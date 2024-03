Juve Next Gen, Brambilla: “Dimostriamo di avere più voglia di tutti”

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha parlato dell'atteggiamento che vorrebbe vedere dalla squadra per il finale di stagione

Attraverso i canali ufficiali del club, Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha presentato la prossima sfida di campionato all'Arezzo. Ecco le sue parole: "Manca un mese alla fine del campionato, abbiamo sei partite davanti tutte molto importanti. La prima contro l’Arezzo è determinante perché bisogna ottenere punti. Arrivati all’ultimo mese di campionato, generalmente, non vince sempre la squadra che gioca meglio o quella più forte, ma vince quella con più voglia, più determinazione. E noi da questo punto di vista abbiamo tanta voglia di portare a casa il risultato, sappiamo quello che è stato il nostro percorso, sappiamo dove eravamo qualche mese fa e le motivazioni non ci mancano. Abbiamo tutte le nostre carte da giocare per ottenere più punti possibili".