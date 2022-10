Juve Next Gen, Brambilla: “Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento”

In vista della sfida contro l'Albinoleffe, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla è intervenuto ai microfoni di Jtv: "La vittoria con la Triestina è stata importante per la classifica, ma anche per dare fiducia ai ragazzi, perché venivamo da buone prestazioni. Ora ci aspetta l'Albinoleffe, squadra con giocatori esperti e che conoscono la categoria, con grande qualità soprattutto in avanti. Come nelle altre partite sarà importante far girare dalla nostra parte gli episodi, che alla fine decideranno il match. Abbiamo avuto una settimana per prepararci, fondamentale per recuperare un po' di energie e lavorare al meglio".