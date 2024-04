Juve Next Gen, Brambilla: “Ai playoff ce la giocheremo”

Tramite i propri canali ufficiali, Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato in seguito al match disputato contro la Vis Pesaro. Ecco le sue parole: "È stata una partita equilibrata. Noi ci tenevamo a fare risultato perché volevamo proseguire nella nostra serie positiva. La Vis Pesaro però è stata più cinica di noi; abbiamo preso due gol da palla inattiva e questo ha fatto la differenza. Abbiamo avuto delle occasioni per pareggiarla, ma siamo stati poco lucidi negli ultimi 16 metri. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto quest’anno, dopo una partenza in difficoltà dal punto di vista dei risultati, i ragazzi sono cresciuti e hanno fatto venire fuori i loro valori: il girone di ritorno è stato straordinario. Ora siamo ai playoff e la Juventus se la giocherà. La Vis Pesaro è una squadra che ha giocatori di qualità: anche all’andata ci avevano messo in difficoltà, oggi sono riusciti a ottimizzare le occasioni costruite e mando a loro un “in bocca al lupo” per i play-out".