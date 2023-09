Juve Next Gen ‘bocciata’ contro il Pescara di Zeman: secco 3-1

(Non) buona la prima: la Juve Next Gen battuta a Pescara. 3-1 secco per i giovani bianconeri. Si vede ancora la 'mano' di Zeman

Inizia in salita il campionato della Juve Next Gen che 'cade' contro il Pescara di Zeman, che l'anno scorso è arrivata in semifinale playoff.. Un gioco offensivo e continue incursioni, tipiche del tecnico ceco che porta a casa tre punti grazie alla doppietta di Cuppone e la rete di Accornero che di fatto la chiudono già nei primi 45' di gioco. Gli abruzzesi schiacciano i bianconeri grazie al 'guizzo' del bomber classe '96 e alle buone capacità del 19enne in prestito dal Genoa.

Seconda frazione di gioco più 'scaltra' per la Juventus Next Gen che è sembrata più reattiva rispetto al primo tempo. Tra i flop della serata c'è il bianconero Huijsen, il cui errore in marcatura sulla terza rete dei biancazzurri ha pesato e nemmeno poco. Forse ancora troppo acerbo per reggere da solo l'intero reparto. In generale troppi spazi ai padroni di casa che hanno saputo sfruttare ogni varco. A poco e nulla è servito il gol di Guerra che risponde timidamente alle tre reti degli abruzzesi.

