Juve Next Gen, Barillari: “Con l’Arezzo sarà sfida alla pari”

Intervistato per Tmw Radio, Enrico Barillari ha fatto una panoramica sulle sfide playoff del campionato si Serie C, tra cui lo scontro tra Juventus Next Gen e Arezzo. Ecco le sue parole: "Devo dire la verità probabilmente è il girone con la qualità più alta. Questo è dimostrato dal fatto che ci sono realtà che hanno fatto bene anche in altre competizioni. Nel girone B per me la sfida è molto equilibrata con l’Arezzo e la Juventus che se la possono giocare. Per esempio Gubbio-Rimini è una gara strana perché si sono affrontate pochi giorni fa. Bisogna anche vedere come arriveranno quelle che entrano dopo come arrivano ai match”.