La Juve NG fa scuola e insegna: Torino e Atalanta pensano alla squadra B

La Juve Next Gen è un progetto vincente, che negli anni ha permesso a tanti giovani di fare un passo in avanti fondamentale per arrivare in prima squadra. Il passaggio dal campionato Primavera alla Serie A è infatti particolarmente complesso e in quest'ottica la seconda squadra è perfetta per permettere ai giovani talenti di continuare a crescere e migliorare. Un'eccellenza in Italia che rischia davvero di fare scuola per tutte le altre società. Se in Spagna e in Inghilterra le squadre B sono infatti la normalità, nel campionato italiano la Juve è stata l'unica società a decidere di compiere questa importante scelta.