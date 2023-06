Juve, il Newcastle punta anche Chiesa: inglesi scatenati

Dopo l'affare Tonali in chiusura con il Milan, il Newcastlemette nel mirino altri volti noti della Serie A. Come riporta SkySport, i prossimi due obiettivi di mercato degli inglesi sono Theo Hernandez e Federico Chiesa. Tuttavia il terzino rossonero -tra le altre cose- è finito anche nel taccuino dell'Atletico Madrid. Come riferisce Gianluca Di Marzio: "Al Newcastle piacerebbe anche Theo Hernandez ma servirebbe un assegno da 100 milioni in su".