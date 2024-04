Juve, il Newcastle vuole Huijsen: i bianconeri fissano il prezzo

Huijsen è uno dei talenti più cristallini formati dal progetto Next Gen, come dimostrato in questi mesi di prestito alla Roma. Anche in una squadra importante, infatti, il giovane difensore classe 2005 ha infatti lasciato il segno e in vista della prossima estate si prepara a tornare a Torino. La Juve dovrà decidere se tenerlo o venderlo e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sportil Newcastle sarebbe molto interessato al suo cartellino. I bianconeri potrebbero quindi lasciarlo partire ma per non meno di 30 milioni di euro. Con quella cifra, infatti, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo per Calafiori del Bologna, obiettivo numero uno per la difesa.