Juve, Neville su Pogba: “Il suo addio allo United è un fallimento per tutti”

In un video su Tik Tok la leggenda dello United Gary Neville ha commentato l'addio di Pogba, sempre più vicino alla Juve

redazionejuvenews

Certi amori fanno giri lunghissimi ma alla fine prima o poi ritornano. Questo è il caso di Paul Pogba e la Juventus, una storia degna di una soap opera. Arrivato a Torino da giovanissimo, il Polpo ha fatto innamorare i tifosi bianconeri a forza di gol, assist e giocate di classe. Venduto al Manchester United (la squadra da cui era arrivato alla Juve) a peso d'oro, il francese in Inghilterra ha faticato ed ora è pronto a tornare a casa, all'ombra della Mole. Il suo ritorno alla Juventus, sempre a parametro zero, per i tifosi della Vecchia Signora è un sogno che si avvera. Al contrario, non posso dire altrettanto i sostenitori dei Red Devils...

Intervenuto sul suo profilo Tik Tok la leggenda dello United Gary Neville ha detto: "Non sono preoccupato per i commenti di Pogba ad essere onesto. Penso che una volta che un giocatore se ne sia andato possa dire quello che vuole. Bene, nessun problema. Ma non credo che si sia comportato bene negli ultimi sei anni. Non credo che nemmeno il club si sia comportato bene con lui, né lo abbia gestito bene. È stato un fallimento da entrambe le parti, dovremmo dire questo. Non c'è nessun vincitore quando un giocatore lascia dopo sei anni con i soldi che sono stati spesi ed è stato vinto pochissimo. Il giocatore esce insoddisfatto e anche il club ne è scontento. Lascia l'amaro in bocca perché è la seconda volta che succede. Gli auguro tutto il meglio per il futuro alla Juve".

Rafaela Pimenta, agente del francese, intervistata da Le Parisien in occasione dell'uscita del Pogmentary ha detto: "Ritorno alla Juve? Se ne parla tanto. Quale sarebbe il pericolo di un ritorno in una ex squadra? Sono cambiate tante cose, è un altro gruppo, sono passati diversi anni e sarebbe un’altra storia".