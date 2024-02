Juve, Nesti: “Chiesa pretese di rinnovo incomprensibili. E’ sul mercato”

Nella sua rubrica su TMW, Carlo Nesti ha parlato del momento di Federico Chiesa alla Juventus . Ecco le sue parole: " Alex Sandro sferra un calcione involontario, e Chiesa crolla a terra. Brutta contusone, e fine anticipata dell’allenamento per l’attaccante. Ma quanta sfiga si porta addosso l’ex viola? Da due stagioni, la sua carriera è legata da un cordone ombelicale all’infermeria. Il vero problema non è mai la gamba infortunata, bensì l’altra, istintivamente caricata di maggior peso. Ed ecco, dunque, la costante paura di farsi male, aggravata dalle abitudini di Chiesa ".

Nesti ha proseguito: "Lui vive di scatti, guizzi, strappi, che tolgono ancora di più sicurezza. Io, da sempre, tifo per lui, ma soltanto su un fronte gli nego la fiducia. E’ noto che, in vista del futuro, esige più soldi. Ma come fa ad avere queste pretese un professionista, che ha dato così poco alla Juventus? Chi immaginava, come me, un bianconero a vita, si deve ricredere. Di questo passo, con la crescita di Yildiz, Chiesa è più che mai sul mercato".