La vittoria contro l'Udinese non è sufficiente alla Juventus per scavalcare in classifica una tra Roma e Atalanta per accedere all'Europa League. Fatali sono state in particolare le sconfitte con Empoli e Milan, a cui si aggiunge la penalizzazione. In particolare, gli ultimi due KO hanno cancellato le residue speranze di qualificazione alla Champions League.