Juve, Nela: “Scudetto? Serve un gioco e qualità diversa”

Intervenuto su Raidue, Sebino Nela ha parlato delle chance Scudetto della Juventus. Ecco le sue parole sintetizzate da tuttojuve.com: "Juve pronta per lottare per lo Scudetto? E' pronta per arrivare nelle prime quattro, perchè poi deve funzionare tutto. Parlavamo così anche della Roma, se si sistema dietro, se fanno bene in mezzo al campo, se Lukaku fa 35 gol… e grazie".