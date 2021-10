Juve, weekend ricco di vittorie per i bianconeri in nazionale

I giocatori della Juve impegnati ini nazionale hanno avuto un weekend particolarmente positivo: per loro 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte

Ieri diversi giocatori della Juventus sono scesi in campo con le rispettive nazionali. Più gioie che dolori per i calciatori bianconeri, che sono usciti vincitori dalla maggior parte degli incontri. La Svezia di Kulusevski si è imposta per 3 a 0 sul Kosovo. L'esterno classe 2000 è partito titolare tra le fila svedesi, sostituito soltanto nel finale. Prestazione senza particolari acuti per l'ex Parma, che in ogni caso ha messo sulle gambe minuti preziosi in vista della partita contro la Roma, dove potrebbe essere titolare. Vittoria anche per la Polonia di Szczesny che ha battuto senza nessun problema il San Marino per 5 a 0. Il portiere della Juventus non è stato impiegato, lasciato a riposare in panchina in attesa di match più importanti.