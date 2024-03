Juve in nazionale: sorride Danilo, sconfitta per Rabiot

I risultati dei giocatori della Juve in nazionale: vittoria per il Brasile di Danilo, niente da fare per la Francia di Rabiot

La Serie A è in pausa ma molti giocatori della Juve sono impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Tra questi ci sono Danilo e Rabiot, scesi in campo ieri con Brasile e Francia. Il difensore brasiliano è sceso in campo dal primo minuto con la fascia da capitano al braccio nella sfida contro l'Inghilterra, vinta 1-0 grazie alla rete del giovanissimo Endrick. Per lui 90 minuti di gioco di sicurezza e personalità. Meno positiva la partita di Rabiot, sempre in campo con la Francia, sconfitta 0-2 da un'ottima Germania. Il centrocampista bianconero è andato vicinissimo al gol, se non fosse stato intercettato sul più bello a porta spalancata.