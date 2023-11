Juve in nazionale: sconfitta per Bremer, pareggiano Rabiot e Yildiz

Dalla Francia di Rabiot fino al Brasile di Bremer: le prestazioni e i risultati dei giocatori della Juve in Nazionale

La pausa nazionali è ufficialmente finita. Ieri, infatti, hanno giocato le ultime partite dei giocatori della Juve che ora faranno ritorno alla Continassa per la ripresa degli allenamenti.

Soltanto un pareggio invece per la Francia di Rabiot, che non è riuscita ad andare oltre il 2-2 contro la Grecia. Un punto anche per la Turchia di Yildiz che ha invece pareggiato 1-1 contro il Galles.