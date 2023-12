I TOP e FLOP di Juve-Napoli: Cambiaso-Gatti, l’asse italiano funziona

Tante emozioni, pochi gol, come spesso accade nelle partite della Juve. Il Napoli ha spinto, andando più volte vicino al vantaggio... ma alla fine a spuntarla è stata come al solito la squadra di Allegri. Cross di Cambiaso , gol di Gatti, l'uomo del destino che ha deciso di nuovo le sorti bianconere.

Tra i TOP del match ci sono di certo i due italiani, autori del gol che ha regalato alla Juve i tre punti. Positiva anche la prova di Szczesny , decisivo in più di un'occasione, così come quella di capitan Danilo, di Chiesa e di Rabiot .

L'unico grande FLOP è Vlahovic, ancora a secco. L'assenza di gol è però forse il problema minore: Dusan è fuori dal gioco, mai pericoloso. Come se non bastasse il serbo esce anche dal terreno di gioco per infortunio. Di male in peggio.