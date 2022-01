Juve, il Napoli è in emergenza totale: una squadra intera di indisponibili

In vista del big match contro la Juve il Napoli è in piena emergenza: un'intera squadra di indisponibili per gli azzurri

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio del big match tra Juventus e Napoli: chi vincerà? Quel che è certo è che il Napoli è in piena emergenza, in ogni zona del campo. Dalla difesa fino all'attacco: tra positivi al Covid-19, infortunati e convocati per la Coppa d'Africa gli assenti in casa Napoli sono tantissimi. Una situazione gravissima, che rischia di essere decisiva per le sorti della partita. L'allenatore azzurro sarà infatti costretto a schierare in campo una formazione fortemente rimaneggiata, sicuramente di livello inferiore rispetto a quella con tutti i giocatori al completo. Gli indisponibili tra le fila del Napoli sono così tanti che per assurdo sarebbe quasi possibile costruirci un'intera rosa. Letteralmente. E non una squadra qualunque, ma una squadra di altissimo livello che potrebbe mettere in difficoltà moltissime squadre di Serie A, anche la stessa Juventus. Andiamo alla scoperta di questa ipotetica squadra.

Luciano Spalletti, positivo al Covid-19, (che squadra sarebbe senza un allenatore) schiererà in campo i suoi con un 4-3-3 con in porta Meret (Covid-19). Difesa a quattro composta da Malcuit (Covid-19), Koulibaly (Coppa d'Africa), Rrahmani (fermato dall'ASL) e MarioRui (Covid-19 e squalificato). A centrocampo spazio a Anguissa (Coppa d'Africa), Fabian Ruiz (infortunio) e Zielinski (fermato dall'ASL). In attacco spazio al tridente composto da Lozano, Osimhen e Ounas, tutti positivi al Covid-19.

Meret – positivo al COVID-19

Malcuit – positivo al COVID-19

Koulibaly – convocato dal Senegal per la Coppa d’Africa

Rrahmani – messo in isolamento dall’ASL di Napoli2 per contatti con positivo in assenza di terza dose

MarioRui – positivo al COVID-19 (e squalificato)

Anguissa – convocato dal Camerun per la Coppa d’Africa

FabianRuiz – ai box per problemi muscolari

Zielinski – messo in isolamento dall’ASL di Napoli2 per contatti con positivo in assenza di terza dose

Lozano – positivo al COVID-19

Osimhen – positivo al COVID-19

Ounas – positivo al COVID-19

All. Luciano Spalletti - positivo al COVID-19