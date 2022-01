Juve-Napoli si gioca: i partenopei partono per Torino

E' arrivata la decisione della Asl che ha dato il via libera alla squadra di Luciano Spalletti di partire alla volta di Torino

Mancano poco piu di 24 ore al fischio di inizio del big match tra Juve e Napoli, dove in palio ci saranno 3 punti pesantissimi per quella che sarà la lotta per un posto in Champions. Entrambi gli allenatori però, saranno costretti a studiare delle formazioni piuttosto ritoccate e alternative, viste le numerose assenze che le due squadre registrano. Per gli ospiti infatti, mancheranno i vari Anguissa, Oshimen e Koulibaly impegnati in Coppa d'Africa, ai quali vanno ad aggiungersi anche gli stop di Lozano, Fabian Ruiz e dello stesso Luciano Spalletti, tutti afflitti da Covid.