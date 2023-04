Juve, occasione per Rugani dal 1′ contro il Napoli: scalzato Alex Sandro

Daniele Rugani, difensore della Juventus, potrebbe partire dal primo minuto nella delicata sfida tra i bianconeri ed il Napoli.

Possibile cambio di formazione per la Juventusin vista della partita contro il Napoli. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Daniele Rugani potrebbe partire dal primo minuto, affiancato da Gatti e Danilo. Una novità delle ultime ore, considerando anche il piccolo problema per Bremer, che probabilmente verrà risparmiato soprattutto in previsione della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter in programma mercoledì sera.

Il difensore centrale italiano non gioca dalla partita con la Sampdoria del 12 marzo, quando entrò in campo a sei minuti dalla fine. Per quanto riguarda invece una presenza dall'inizio, bisogna tornare al 19 febbraio, nella partita vinta contro lo Spezia per 2-0. Una stagione di certo non esaltante per l'ex Empoli, che è sceso in campo in sole sette occasioni tra tutte le competizioni, diventando pian piano l'ultima scelta in difesa per il tecnico Massimiliano Allegri.

Il contratto del classe '94 scadrà a giugno del 2024, e, ad oggi, sembra difficile che il club bianconero possa optare per il rinnovo del difensore, considerando anche l'importante cifra che percepisce Rugani, sopra i 3 milioni. Intanto, però, questa sera, il centrale dovrà marcare Oshimen, un compito certamente non facile per nessuno, a maggior ragione per un calciatore che ha giocato solo 535' in stagione. Una motivazione in più, però, provare a scrivere una nuova pagina della sua controversa carriera, piena di aspettative ed un futuro ancora da decifrare.