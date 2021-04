Juve-Napoli, rigore negato a Chiesa: Marchisio sbotta sui social

L'ex centrocampista ha postato sui social

E' appena terminato il match di recupero del campionato tra Juventus e Napoli con la vittoria dei bianconeri per 2-1. Partono subito forti i padroni di casa che nella metà della prima frazione di gara passano in vantaggio con una conclusione ravvicinata di Cristiano Ronaldo, servito ottimamente da un Chiesa devastante che si è portato a spasso la difesa partenopea. Prova a venir fuori il Napoli ma la Juve tiene bene e lascia poco spazio ai suoi avversari i quali non riescono ad impensierire troppo Gigi Buffon. I primi 45 terminano dunque sul risultato di 1-0. Nella ripresa la musica non cambia e la Vecchia Signora trova il raddoppio grazie ad una pennellata sublime del ritrovato Paulo Dybala che, trasforma in oro al suo secondo pallone toccato. Ci sarà tempo anche per il gol della bandiera del Napoli, realizzato da Lorenzo Insigne su rigore al 90esimo.