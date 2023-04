Juve-Napoli, Raspadori come Koulibaly: “Stesso risultato, finale diverso”

Grazie alla rete segnata nei minuti finali, Giacomo Raspadori ha regalato al Napoli la vittoria contro la Juventus . Tre punti importantissimi per la squadra di Spalletti che ora, anche grazie alla sconfitta della Lazio, si trova a un passo dalla vittoria dello scudetto . Gli azzurri hanno infatti 17 punti di vantaggio sulla seconda in classifica : se contro la Salernitana dovessero vincere la Lazio dovesse perdere o pareggiare, il Napoli sarebbe campione d'Italia.

Uno scudetto quasi vinto grazie a una rete segnata contro la Juve nei minuti finali di gioco. Una storia che si ripete, come il gol di Koulibaly nel Juve-Napoli del 2018 . In quel caso parò il Napoli non riuscì a vincere lo scudetto ma ora la situazione sembra ben diversa. Non a caso il Napoli su Twitter ha scritto: "Stesso risultato. Stesso minuto. Finale diverso".

Spalletti nella conferenza stampa al termine della partita ha detto: “Dobbiamo ancora fare dei punti che probabilmente faremo perché abbiamo un margine importante. Non mi piace festeggiare in anticipo. Se lo facciamo tutti insieme ci sarà il doppio della gioia. Ci è dispiaciuto uscire dalla Champions, un po’ di rimpianto c’è perché per come sono state giocate le partite si è visto che ce la si poteva fare. Poi c’è tanta gioia per come è stato condotto il campionato”.