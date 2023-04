Verso Juve-Napoli: i precedenti tra le due squadre

In vista del big match tra Juve e Napoli, il club bianconero ha pubblicato un approfondimento sui precedenti: "Dopo il pareggio contro lo Sporting CP, che è valso alla Juventus la qualificazione alla semifinale di UEFA Europa League, torna la Serie A e torna con un grande appuntamento. I bianconeri, domenica 23 aprile 2023 alle ore 20:45, ospiteranno il Napoli all'Allianz Stadium per il match valido per la trentunesima giornata di campionato. Scopriamo i precedenti tra le due squadre!