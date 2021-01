Juve-Napoli: per il recupero spunta una nuova data

TORINO- La Juventus prosegue il suo 2021 sulla strada delle vittorie. Dopo i successi contro Udinese, Milan e Sassuolo in campionato, a farne le spese è stato il Genoa, sconfitto ai supplementari per 3-2 negli ottavi di Coppa Italia. A decidere la sfida è stato un gol del giovane Rafia, attaccante della formazione Under 23, arrivato al termine del primo tempo supplementare. La squadra di Pirlo può ora concentrarsi sulla sfida di domenica sera contro l’Inter dell’ex Antonio Conte, che precede la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, che assegnerà il primo trofeo della stagione, del 20 gennaio. La gara contro gli azzurri, nonostante la volontà di De Laurentiis di rinviarla a fine stagione per consentire ad una parte di pubblico di potervi assistere, verrà regolarmente disputata la prossima settimana al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Proprio parlando di Napoli, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe finalmente una data per il recupero della partita saltata lo scorso 4 di ottobre.

L'ultima idea sarebbe quella di giocare la gara nel weeken del 13 e 14 febbraio prossimo, quando è in programma la terza giornata di ritorno di Serie A. In calendario, per quel fine settimana, sarebbe previsto lo scontro del San Paolo proprio tra le formazioni allenate da Rino Gattuso e Andrea Pirlo, che inevitabilmente, a sua volta, slitterebbe a data da destinarsi. Un'ipotesi quantomeno curiosa, dalla quale sorgerebbe poi il problema di trovare una data per il recupero della partita Napoli-Juventus ma che, al momento, sarebbe la più probabile. Il calendario di entrambe le compagini, tra l'altro, è fitto di impegni e trovare uno spazio disponibile, al momento, appare molto complicato.